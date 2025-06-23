Пентагон заявил об отсутствии пострадавших среди военных США после атаки Ирана

В результате иранских ударов по американской авиабазе Аль-Удейд, расположенной в Катаре, жертв среди военнослужащих нет. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Министерства обороны США.
— На данный момент нет сообщений о жертвах среди американцев. Мы внимательно следим за развитием ситуации, — передает газета.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что иранские войска запустили шесть ракет по военной базе США Аль-Удейд, которая находится на территории Катара. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате операции «Фатх» армия Тегерана нанесла «сокрушительный и мощный» ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд. Представители КСИР подчеркнули, что база, которая была целью атак, является штаб-квартирой Военно-воздушных сил США и крупнейшим стратегическим активом американской «террористической армии» в Западной Азии.
Утром того же дня СМИ сообщили о том, что американская военная база, расположенная в сирийской провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны, также подверглась ударам.