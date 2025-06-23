МИД Саудовской Аравии заявил о готовности поддержать ответ Катара на удары Ирана

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД Катара решительно осудил удар Тегерана по американской военной базе Аль-Удейд, расположенной в районе Дохи. В ведомстве назвали эти удары нарушением норм международного права и Устава ООН. Они также ведут к подрыву стабильности в регионе, что может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули в МИД Катара.