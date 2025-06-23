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МИД Саудовской Аравии заявил о готовности поддержать ответ Катара на удары Ирана

Саудовская Аравия осудила атаки Ирана по военной базе американцев в Катаре.

Источник: Комсомольская правда

Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на ракетные удары Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд. Об этом заявил МИД королевства.

«Саудовская Аравия осуждает и порицает самым решительным образом агрессию, развязанную Ираном против братского государства Катара. Саудовская Аравия подтверждает, что применит все свои возможности, чтобы поддержать Катар во всех принятых им мерах», — отмечается в заявлении.

В свою очередь агентство WAM сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили атаку Ирана на военную авиабазу США в Катаре.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД Катара решительно осудил удар Тегерана по американской военной базе Аль-Удейд, расположенной в районе Дохи. В ведомстве назвали эти удары нарушением норм международного права и Устава ООН. Они также ведут к подрыву стабильности в регионе, что может привести к катастрофическим последствиям, подчеркнули в МИД Катара.

На фоне иранских ударов по американской авиабазе Аль-Удейд ОАЭ временно закрыли свое воздушное пространство. Об аналогичных мерах заявили и в Минтрансе Ирака, указав, что республика вынуждена закрыть воздушное пространство своей страны. Кроме того, Кувейт также закрыл свое воздушное пространство для гражданских судов.

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