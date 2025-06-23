23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 24 июня будут наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Дорожные работы затронут ул. Казинца, ул. Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), ул. Приветливая, ул. Гольшанская, ул. Могилевская (от ул. Володько до ул. Толстого), МКАД (от ул. Свислочской до ул. Скорины), ул. Уборевича, ул. Одинцова, ул. Панченко, развязку МКАД — Партизанский проспект, ул. Каролинская, пр-д Каролинский, ул. Городецкая, ул. Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), ул. Гинтовта, ул. Лобанка, ул. Космонавтов, ул. Бабушкина, ул. Гусовского, МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта), ул. Шугаева, ул. Орды.
Госавтоинспекция призывает водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута по улицам столицы и быть внимательными на дорогах. -0-