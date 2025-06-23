В Минске в ночь на 24 июня будут наносить дорожную разметку

Дорожные работы затронут ул. Казинца, ул. Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), ул. Приветливая, ул. Гольшанская, ул. Могилевская (от ул. Володько до ул. Толстого), МКАД (от ул. Свислочской до ул. Скорины), ул. Уборевича, ул. Одинцова, ул. Панченко, развязку МКАД — Партизанский проспект, ул. Каролинская, пр-д Каролинский, ул. Городецкая, ул. Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), ул. Гинтовта, ул. Лобанка, ул. Космонавтов, ул. Бабушкина, ул. Гусовского, МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта), ул. Шугаева, ул. Орды.