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Песков: Никто не знает, какими будут последствия ударов США по Ирану

В Кремле прокомментировали последствия американских ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время никто не понимает, какими могут быть последствия ударов США по ядерным объектам в Иране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Песков заявил, что удары по ядерным объектам в Иране являются невиданным и очень опасным прецедентом. Он отметил, что возможности для дипломатического решения всегда есть. Нужно разбираться вообще с последствиями для режима нераспространения, с последствиями для авторитета МАГАТЭ, подчеркнул он. Вообще, в целом нанесение ударов по ядерным объектам — это то, чего в истории человечества до сих пор не было, заключил Песков.

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