Песков: Никто не знает, какими будут последствия ударов США по Ирану

Ранее Песков заявил, что удары по ядерным объектам в Иране являются невиданным и очень опасным прецедентом. Он отметил, что возможности для дипломатического решения всегда есть. Нужно разбираться вообще с последствиями для режима нераспространения, с последствиями для авторитета МАГАТЭ, подчеркнул он. Вообще, в целом нанесение ударов по ядерным объектам — это то, чего в истории человечества до сих пор не было, заключил Песков.