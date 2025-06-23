Белорусская команда завоевала шесть медалей на Международной географической олимпиаде

Юные «географы» из Беларуси взяли одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место олимпиады покорилось Николаю Мисиюку из брестской гимназии № 2. У молодого человека уже есть в копилке победа на Европейской географической олимпиаде, которая прошла в 2024 году в Сербии.