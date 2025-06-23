Белорусская команда завоевала шесть медалей на Международной географической олимпиаде

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В открытой Международной географической олимпиаде OpenGeo 2025 команда из Беларуси завоевала шесть медалей, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.
Олимпиада проходила с 20 по 23 июня. Она была организована географическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В олимпиаде приняли участие более 100 школьников из 23 стран. Ребята преодолели три этапа — теоретический, практический и мультимедийный.
Юные «географы» из Беларуси взяли одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Первое место олимпиады покорилось Николаю Мисиюку из брестской гимназии № 2. У молодого человека уже есть в копилке победа на Европейской географической олимпиаде, которая прошла в 2024 году в Сербии.
В Министерстве образования подчеркнули, что такие высокие результаты стали возможны благодаря слаженной работе школ и гимназий с факультетом географии и геоинформатики Белорусского государственного университета, где уже много лет развивают систему подготовки ребят. -0-