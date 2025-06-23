Глава «Ростова без наркотиков» Горяинов умер при невыясненных обстоятельствах

Напомним, Станислав Горяинов когда-то сам справился с наркозависимостью и стал помогать избавиться от нее другим людям. Он стал руководителем реабилитационного центра «Ростов без наркотиков», проводил с представителями власти и общественниками рейды по аптекам, чтобы в них не отпускали без рецепта или по поддельным документам сильнодействующие препараты, а также выходил на акции, закрашивая на стенах и заборах рекламу наркотиков.