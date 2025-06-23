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Глава «Ростова без наркотиков» Горяинов умер при невыясненных обстоятельствах

Мать главы «Ростова без наркотиков» Станислава Горяинова сообщила о смерти сына.

Источник: Комсомольская правда

Борец с наркоманией — руководитель организации «Ростов без наркотиков» — Станислав Горяинов умер при невыясненных обстоятельствах прошлой ночью дома в донской столице. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила его мама Вера Михайловна.

— Вечером 21 июня сыну поступил срочный звонок, и он куда-то ушел. Вернулся через полчаса, еле ходил, лицо было разбито, а язык не слушался, — рассказала мама. — Я дважды вызывала скорую помощь, и медики настаивали на госпитализации, но сын махал руками — отказывался ехать в больницу. В два часа ночи его не стало, он умер у меня на руках.

По словам Веры Михайловны, сын не смог объяснить, откуда у него появились столь значительные травмы.

— Врачи сказали, что такие нельзя получить самостоятельно, например в случае падения, и предположили, что это были чьи-то удары, — добавила она. — Но что это было на самом деле, станет ясно вместе с результатами медэкспертизы.

Напомним, Станислав Горяинов когда-то сам справился с наркозависимостью и стал помогать избавиться от нее другим людям. Он стал руководителем реабилитационного центра «Ростов без наркотиков», проводил с представителями власти и общественниками рейды по аптекам, чтобы в них не отпускали без рецепта или по поддельным документам сильнодействующие препараты, а также выходил на акции, закрашивая на стенах и заборах рекламу наркотиков.

По словам мамы, похороны должны пройти в конце этой недели.

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