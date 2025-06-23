В Госдуме заявили о многочисленных нарушениях при проведении абортов

Одновременно с этим, она отметила, что коммерческие учреждения нацелены на извлечение прибыли — это ни хорошо, ни плохо, это их основная функция, как и положено коммерческой организации. Таким образом, по словам вице-спикера, задачи в сфере народосбережения не являются для них ключевыми, как и исполнение соответствующих поручений президента или демографических программ региона, и главной задачей остаётся коммерческая прибыль, что прописано в уставе и является приоритетом для любой коммерческой организации, независимо от её специфики.