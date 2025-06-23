Иран атаковал базу США в Катаре: кадры и последствия ударов возмездия

Вечером 23 июня в Дохе произошли взрывы. Над катарской столицей были замечены летящие объекты. Также над городом была слышна работа систем противовоздушной обороны.
Позже стало известно, что Иран начал операцию против крупнейшей американской базы на Ближнем Востоке — Аль-Удейд.
Незадолго до атак американская разведка сообщила о возможных ударах со стороны Ирана.
На фоне этих атак Бахрейн, Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили о закрытии воздушного пространства.
МИД Саудовской Аравии сообщил, что страна готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на иранские удары. ОАЭ также осудили Тегеран после атаки на американскую базу.
Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ в Катаре полностью воздержаться от длительного пребывания в местах массового скопления народа, в том числе в супермаркетах и парках. Также МИД советует воздержаться от поездок в другие части страны.
«Известие победы».
Иранская операция получила название «Известие победы». Отмечается, что она стала ответом на недавние удары США по его ядерным объектам.
По информации IRIB, Тегеран запустил 10 ракет по американской авиабазе в Катаре и одну ракету по американской базе в Ираке. Отмечается, что как минимум 3 ракеты попали по базе Аль-Удейд.
Агентство Mehr со ссылкой на иранский Совет национальной безопасности заявляет, что количество ракет, которыми Тегеран ударил по американской базе, соответствует числу бомб, которые США сбросили на Иран.
Катарская сторона при этом сообщает, что средства ПВО удалось перехватить ракеты Ирана.
Издание The New York Times со ссылкой на источники проинформировало о том, что Тегеран заранее сообщил властям Катара о планируемой атаке на авиабазу.
Заявление КСИР.
Корпус стражей исламской революции сообщил, что база Аль-Удейд является штаб-квартирой ВВС и «крупнейшим стратегическим активом террористической армии Соединённых Штатов в регионе».
«С агрессией американского врага всем стало ясно, что зло сионистов было продолжением американского замысла», — заявили в КСИР.
Там добавили, что американские базы и мобильные военные цели на Ближнем Востоке «являются не точкой силы, а главной слабостью и занозой в боку этого воинственного режима».
Срочное совещание в Вашингтоне.
Fox News пишет, что президент США Дональд Трамп созвал экстренное совещание после атак Ирана на военную базу Аль-Удейд в Катаре.
Издание Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что американский лидер вместе с шефом Пентагона и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном находится в Ситуационной комнате. Они внимательно отслеживают ситуацию в Катаре.
При этом The New York Times заявляет, что Трамп не намерен отвечать на иранскую атаку, а база Аль-Удейд якобы не получила никаких повреждений в результате удара.