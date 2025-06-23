Впервые получено полноценное потомство от мышей с двумя отцами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Молекулярные биологи из КНР разработали методику модификации генома, которая позволяет получать способное к продолжению рода потомство при помощи исходного генетического материала от двух особей мужского пола и яйцеклеток самок, очищенных от ДНК. Этот подход впервые позволил вырастить фертильных мышей с двумя отцами и получить от них потомство, пишут исследователи в статье в научном журнале PNAS.
«Нам удалось значительно продвинуться в создании методов клонирования животных с родителями одного и того же пола путем внесения модификаций в семь ключевых участков генома, связанных с “отключением” тех или иных генов у особей мужского и женского пола. В результате этого нам удалось получить здоровых мышей, способных продолжить род и не отличающихся по облику и жизнедеятельности от нормальных грызунов», — пишут исследователи.
Это открытие было совершено группой китайских биологов под руководством доцента Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Вэя Яньчана. Ученые уже два десятилетия пытаются разработать подходы, позволяющие выращивать жизнеспособных животных из клеток представителей одного и того же пола. Первые же эксперименты в этой области, проведенные в 2004 году японскими учеными, указали на наличие серьезных дефектов в эмбрионах с генетическим материалом двух матерей или отцов, из-за которых почти все зародыши погибают на первых же стадиях развития.
Последующие опыты показали, что эти дефекты были связаны с так называемым импринтингом. Этот генетический феномен выражается в том, что уровень активности небольшой, но значимой части генов в ДНК млекопитающих зависит от того, была ли унаследована одна из двух копий этого участка генома от матери или отца. Лишь в начале этого года назад китайским биологам удалось решить эту проблему и выявить два десятка самых значимых участка ДНК, чей некорректный импринтинг мешал развитию зародышей от двух родителей одного и того же пола.
Внесение изменений в структуру этих генов недавно позволило китайским ученым получить первых мышат с двумя отцами, однако эти животные оказались неспособными к продолжению рода, при этом они жили значительно меньше, чем обычные мыши, что указывает на наличие серьезных сбоев в работе их генома. Это побудило ученыхподойти к этой проблеме с другой стороны — ученые не стали физически менять данные гены, а внесли изменения в структуру белковой «упаковки» семи других участков ДНК, регулирующих процесс импринтинга.
Данный подход позволил ученым получить сразу трех грызунов с двумя отцами, двое из которых дожили до взрослого возраста и успешно продолжили род и стали отцами девяти и шести новых мышат. Схожим образом, как надеются ученые, биологи и экологи смогут получить зародышей вымирающих животных, в популяциях которых почти не осталось особей одного из двух полов, а также разработать более эффективные технологии клонирования.