Впервые получено полноценное потомство от мышей с двумя отцами

Последующие опыты показали, что эти дефекты были связаны с так называемым импринтингом. Этот генетический феномен выражается в том, что уровень активности небольшой, но значимой части генов в ДНК млекопитающих зависит от того, была ли унаследована одна из двух копий этого участка генома от матери или отца. Лишь в начале этого года назад китайским биологам удалось решить эту проблему и выявить два десятка самых значимых участка ДНК, чей некорректный импринтинг мешал развитию зародышей от двух родителей одного и того же пола.