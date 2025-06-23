На Урале разгорелся судебный скандал из-за самой популярной песни Игоря Николаева

Организация, владеющая товарным знаком «Выпьем за любовь», обнаружила, что несколько интернет-магазинов Екатеринбурга продают шоколад с этим названием через маркетплейсы. Исковые требования варьировались от 250 до 800 тысяч рублей. Однако суд присудил компаниям компенсации в размере всего 15−20 тысяч рублей по каждому делу. В процессе был привлечён и автор одноимённой песни Игорь Николаев.