На Урале разгорелся судебный скандал из-за самой популярной песни Игоря Николаева

«По мнению истца, удовлетворенный судом размер компенсации 15 тысяч рублей не соответствует принципам справедливости и разумности. Ответчик фактически использовал широко известный товарный знак “Выпьем за любовь”, — говорится в материалах одного из дел.
Организация, владеющая товарным знаком «Выпьем за любовь», обнаружила, что несколько интернет-магазинов Екатеринбурга продают шоколад с этим названием через маркетплейсы. Исковые требования варьировались от 250 до 800 тысяч рублей. Однако суд присудил компаниям компенсации в размере всего 15−20 тысяч рублей по каждому делу. В процессе был привлечён и автор одноимённой песни Игорь Николаев.
Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на денежные средства и движимое имущество группы компаний «Главпродукт». Также под арест попало имущество её руководителя Леонида Смирнова. В судебном определении указано, что заявление прокуратуры, действующей в интересах государства, было удовлетворено.