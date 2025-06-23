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На Урале разгорелся судебный скандал из-за самой популярной песни Игоря Николаева

В Свердловском арбитражном суде рассматриваются иски по поводу шоколада «Выпьем за любовь», как и песни Игоря Николаева. Правообладатели пытались взыскать крупные суммы, но суд ограничился малыми компенсациями. Об этом сообщает ЕАН.

Источник: Life.ru

«По мнению истца, удовлетворенный судом размер компенсации 15 тысяч рублей не соответствует принципам справедливости и разумности. Ответчик фактически использовал широко известный товарный знак “Выпьем за любовь”, — говорится в материалах одного из дел.

Организация, владеющая товарным знаком «Выпьем за любовь», обнаружила, что несколько интернет-магазинов Екатеринбурга продают шоколад с этим названием через маркетплейсы. Исковые требования варьировались от 250 до 800 тысяч рублей. Однако суд присудил компаниям компенсации в размере всего 15−20 тысяч рублей по каждому делу. В процессе был привлечён и автор одноимённой песни Игорь Николаев.

Ранее Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на денежные средства и движимое имущество группы компаний «Главпродукт». Также под арест попало имущество её руководителя Леонида Смирнова. В судебном определении указано, что заявление прокуратуры, действующей в интересах государства, было удовлетворено.