Вагон поезда Жлобин — Калинковичи загорелся во время движения

Белорусская железная дорога сообщила, что третий вагон поезда региональных линий экономкласса № 6427 загорелся во время движения по маршруту Жлобин — Калинковичи. Всего в составе на момент возгорания (оно произошло 23 июня в 18.55) электрооборудования на перегоне Останковичи — Холодники находилось 30 пассажиров.
БЖД отмечает, что возгорание ликвидировала локомотивная бригада. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. А на конечную станцию поезд шел с задержкой порядка 1 часа 25 минут.
«Белорусская железная дорога принимает оперативные меры по доставке пассажиров к местам назначения», — добавляют в сообщении.
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