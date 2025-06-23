Вагон поезда Жлобин — Калинковичи загорелся во время движения

Белорусская железная дорога сообщила, что третий вагон поезда региональных линий экономкласса № 6427 загорелся во время движения по маршруту Жлобин — Калинковичи. Всего в составе на момент возгорания (оно произошло 23 июня в 18.55) электрооборудования на перегоне Останковичи — Холодники находилось 30 пассажиров.