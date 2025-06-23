Reuters: Иран предупредил США о своих ракетных ударах за несколько часов

Иран уведомил США о предстоящих ударах ракетами по американским военным базам в регионе за несколько часов до их начала и сделано это было через два дипломатических канала. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник на Ближнем Востоке.
Собеседник агентства отметил, что, помимо Вашингтона, отдельно Тегеран проинформировал власти Катара, где находится одна из целей ударов иранских ракет.
При этом по информации телеканала NBC, на фоне эскалации ситуации президент США Дональд Трамп отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках Ближнего Востока.
Как писал сайт KP.RU, вечером в понедельник, 23 июня, Иран запустил 10 ракет по американским военным базам, расположенным в Катаре, а также одну ракету по базе США в Ираке.
Ранее иранская гостелерадиокампания IRIB сообщила, что по меньшей мере три иранские ракеты попали по территории американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Однако, Минобороны Катара заявило, что системы ПВО страны успешно отбили ракетную атаку Ирана на базу Аль-Удейд.