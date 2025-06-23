Вот такой богатырь: Россиянка вырастила чеснок весом почти в полкилограмма

По словам доцента МарГУ Нины Апаевой, добиться подобного результата возможно при грамотном выборе почвы: чеснок лучше растёт после огурцов, кабачков и капусты, но не на грядках, где до этого были лук или картофель. При этом грунт должен быть лёгким и водопроницаемым, а сами грядки — приподнятыми, чтобы избежать вымокания рассады.