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Вот такой богатырь: Россиянка вырастила чеснок весом почти в полкилограмма

На одном из приусадебных участков Краснодарского края вырастили чеснок, который весит почти в десять раз больше обычного. Удивительный результат зафиксировали в Приморско-Ахтарском округе хутора Морозовский. Выращенный чеснок оказался настоящим гигантом — при стандартном весе головки от 30 до 50 граммов, экземпляр с Кубани почти дотянул до полкилограмма. Об этом сообщил Telegram-канал Кубань24.

Чеснок-богатырь вырастили на Кубани. Видео Telegram / Кубань24.

Самый тяжёлый чеснок в истории был выращен в США. В 1985 году житель Калифорнии Роберт Киркпатрик из города Юрика собрал экземпляр, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Его вес оказался чуть больше 1 килограмма.

По словам доцента МарГУ Нины Апаевой, добиться подобного результата возможно при грамотном выборе почвы: чеснок лучше растёт после огурцов, кабачков и капусты, но не на грядках, где до этого были лук или картофель. При этом грунт должен быть лёгким и водопроницаемым, а сами грядки — приподнятыми, чтобы избежать вымокания рассады.