Вот такой богатырь: Россиянка вырастила чеснок весом почти в полкилограмма

Чеснок-богатырь вырастили на Кубани. Видео Telegram / Кубань24.
Самый тяжёлый чеснок в истории был выращен в США. В 1985 году житель Калифорнии Роберт Киркпатрик из города Юрика собрал экземпляр, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Его вес оказался чуть больше 1 килограмма.
По словам доцента МарГУ Нины Апаевой, добиться подобного результата возможно при грамотном выборе почвы: чеснок лучше растёт после огурцов, кабачков и капусты, но не на грядках, где до этого были лук или картофель. При этом грунт должен быть лёгким и водопроницаемым, а сами грядки — приподнятыми, чтобы избежать вымокания рассады.