CNN: Трамп не планирует отвечать на обстрел Ираном авиабазы США в Катаре

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен отвечать Ирану на удары по американской военной базе в Катаре. Однако он может сделать это в случае, если возникнет необходимость. Об этом в понедельник, 23 июня, заявил источник из администрации Белого дома.
— Мы знали, что они ответят. Они похоже ответили после [убийства иранского генерала] Сулеймани, — приводит его слова телеканал CNN.
По информации журналистов, американский лидер обсудит эту ситуацию на совещании с советниками по национальной безопасности страны, поэтому его позиция по этому вопросу может поменяться.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Зарубежные СМИ сообщили, что иранские войска запустили шесть ракет по военной базе США Аль-Удейд, которая находится на территории Катара. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате операции «Фатх» армия Тегерана нанесла «сокрушительный и мощный» ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд. Представители КСИР подчеркнули, что база, которая была целью атак, является штаб-квартирой Военно-воздушных сил США и крупнейшим стратегическим активом американской «террористической армии» в Западной Азии.
Тем не менее газета The New York Times со ссылкой на представителя Министерства обороны США заявила, что в результате иранских ударов по американской авиабазе жертв среди военнослужащих нет.
Утром того же дня СМИ сообщили о том, что американская военная база, расположенная в сирийской провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны, также подверглась ударам.