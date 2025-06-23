CNN: Трамп не планирует отвечать на обстрел Ираном авиабазы США в Катаре

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Зарубежные СМИ сообщили, что иранские войска запустили шесть ракет по военной базе США Аль-Удейд, которая находится на территории Катара. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате операции «Фатх» армия Тегерана нанесла «сокрушительный и мощный» ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд. Представители КСИР подчеркнули, что база, которая была целью атак, является штаб-квартирой Военно-воздушных сил США и крупнейшим стратегическим активом американской «террористической армии» в Западной Азии.