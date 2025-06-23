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В АТОР заявили, что в Катаре могут находиться не более 100 туристов из РФ

Небольшое количество российских туристов связано с низкой популярностью Катара как летнего курорта.

Источник: Аргументы и факты

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время в Катаре могут находиться не более 100 российских организованных туристов. Об этом пишет агентство ТАСС.

«Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — отметили в АТОР.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Бахрейне на сегодняшний день могут находиться 20−30 российских туристов. В Кувейте, в свою очередь, нет организованных туристов из России.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Росавиация обновила указания для отечественных авиакомпаний на фоне ситуации на Ближнем Востоке.