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Доцент Скобеева: Теплые зимы подтолкнули распространение клещей с анаплазмозом

Раньше анаплазмоз у клещей встречался только в южных и восточных регионах России, отметила Скобеева.

Источник: Комсомольская правда

В России мягкие зимы спровоцировали распространение в центральной части страны клещей-переносчиков анаплазмоза. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на доцента центра образовательных программ физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Викторию Скобееву.

«Раньше анаплазмоз встречался только в южных и восточных регионах, но теперь клещи-переносчики добрались до центральной России», — сказала она.

Ученая отметила, что расширение ареала таких клещей связано с более мягкими зимами.

По ее словам, после укуса инфицированного клеща болезнь может протекать бессимптомно, но иногда появляются температура, слабость и анемия.

Как писал сайт KP.RU, вопреки распространенным представлениям клещи не падают на человека с веток деревьев. Они обитают в траве и низких кустарниках, даже полтора метра высоты от земли для них уже слишком много. Паразиты ползут снизу. Более того, их организм устроен так, что двигаться сверху вниз такие членистоногие в принципе не способны. Поэтому наиболее распространенные места, куда впиваются кровососы при недостаточной защищенности — это ноги.