Война и союзники. Баранец рассказал, как внешняя помощь продлевает боевые действия

Эксперт подчеркнул, что, если ряд стран, поддерживающих Иран, начнут делиться с ним оружием и боеприпасами, это существенно повлияет на длительность конфликта. Он также допустил, что в случае, если Иран решит пойти на переговоры ради безопасности своего народа, он может выдвинуть условие о сохранении обогащения урана до определенного уровня — примерно 60 процентов. При этом Баранец отметил, что сам он не настаивает на такой точке зрения, поскольку помнит, что Иран намерен «биться до конца».-0-