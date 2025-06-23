Война и союзники. Баранец рассказал, как внешняя помощь продлевает боевые действия

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире нет армии с безграничными запасами оружия, и ключевым фактором, влияющим на длительность военных конфликтов, остаются союзники и их поддержка. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт отметил, что, если бы Украине не помогали союзники, конфликт мог бы завершиться за три дня. «Из 32 стран НАТО сейчас лишь две прекратили поставки вооружения, а к ним добавляются еще около 20 союзников НАТО, которые продолжают снабжать Киев», — подчеркнул он, добавив, что, пусть это и не всегда самое современное вооружение, но это уже серьезный фактор.
«Она дает результаты». Баранец об эффективности израильской разведки.
По словам Виктора Баранца, в настоящее время в Иран направляются китайские военно-транспортные самолеты с грузами, и он полагает, что «там вряд ли везут арбузы с дынями» — скорее всего, это боеприпасы и техника. При этом он отметил, что Россия тоже не остается в стороне, хотя точные детали действий он предпочел не раскрывать.
Эксперт подчеркнул, что, если ряд стран, поддерживающих Иран, начнут делиться с ним оружием и боеприпасами, это существенно повлияет на длительность конфликта. Он также допустил, что в случае, если Иран решит пойти на переговоры ради безопасности своего народа, он может выдвинуть условие о сохранении обогащения урана до определенного уровня — примерно 60 процентов. При этом Баранец отметил, что сам он не настаивает на такой точке зрения, поскольку помнит, что Иран намерен «биться до конца».-0-