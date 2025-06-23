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Война и союзники. Баранец рассказал, как внешняя помощь продлевает боевые действия

Эксперт отметил, что, если бы Украине не помогали союзники, конфликт мог бы завершиться за три дня. «Из 32 стран НАТО сейчас лишь две прекратили поставки вооружения, а к ним добавляются еще около 20 союзников НАТО, которые продолжают снабжать Киев», — подчеркнул Виктор Баранец.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире нет армии с безграничными запасами оружия, и ключевым фактором, влияющим на длительность военных конфликтов, остаются союзники и их поддержка. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что, если бы Украине не помогали союзники, конфликт мог бы завершиться за три дня. «Из 32 стран НАТО сейчас лишь две прекратили поставки вооружения, а к ним добавляются еще около 20 союзников НАТО, которые продолжают снабжать Киев», — подчеркнул он, добавив, что, пусть это и не всегда самое современное вооружение, но это уже серьезный фактор.

«Она дает результаты». Баранец об эффективности израильской разведки.

По словам Виктора Баранца, в настоящее время в Иран направляются китайские военно-транспортные самолеты с грузами, и он полагает, что «там вряд ли везут арбузы с дынями» — скорее всего, это боеприпасы и техника. При этом он отметил, что Россия тоже не остается в стороне, хотя точные детали действий он предпочел не раскрывать.

Эксперт подчеркнул, что, если ряд стран, поддерживающих Иран, начнут делиться с ним оружием и боеприпасами, это существенно повлияет на длительность конфликта. Он также допустил, что в случае, если Иран решит пойти на переговоры ради безопасности своего народа, он может выдвинуть условие о сохранении обогащения урана до определенного уровня — примерно 60 процентов. При этом Баранец отметил, что сам он не настаивает на такой точке зрения, поскольку помнит, что Иран намерен «биться до конца».-0-

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