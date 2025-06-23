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В России могут исключить украинский язык из образовательных программ с сентября

Минпросвещения намерено исключить украинский язык из федеральных образовательных программ в РФ с 1 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения России намерено исключить украинский язык из федеральных образовательных программ. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале проектов правовых актов.

«Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения украинского языка», — говорится в документе.

Отмечается, что причиной для исключения украинского языка из блоков программ, касающихся его преподавания, стала сложившаяся в мире геополитическая ситуация. Приказ Минпросвещения вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Минпросвещения РФ внесло 104 новых учебника в федеральный перечень для российских школ.