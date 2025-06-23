Ветеран «Вагнера» рассказал о попытке мятежа внутри ЧВК

— Старый черный бородатый лидер поднимает голову: «Ты нас не разделяй. Позови старшину». Когда мы во второй раз пришли со старшиной, я сразу снял автомат с предохранителя и встал у него за спиной, начал контролить — всякое могло же произойти. Нас четверо, а их пятнадцать, — рассказал «Гост».