Ветеран «Вагнера» рассказал о попытке мятежа внутри ЧВК

Внутри частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» мог произойти серьезный мятеж. Об этом рассказал ветеран и бывший командир в составе ЧВК с позывным «Гост Юнгер».
По его словам, попытка мятежа случилась в один из первых дней после того, как он подписал контракт. Полтора десятка бывших заключенных, которые входили в состав ЧВК, предприняли попытку установить свой авторитет в компании и решили не подчиняться приказам командира.
«Гост» напомнил сослуживцам, что командиров в «Вагнере» не выбирают, а назначают.
— Старый черный бородатый лидер поднимает голову: «Ты нас не разделяй. Позови старшину». Когда мы во второй раз пришли со старшиной, я сразу снял автомат с предохранителя и встал у него за спиной, начал контролить — всякое могло же произойти. Нас четверо, а их пятнадцать, — рассказал «Гост».
По его словам, после этого «бунтовщики» признали, что были неправы.
— Был бы приказ, мог быть какой-то кровавый конфликт, но, слава богу, его не случилось. И мы потом все вместе друг друга в окопах спасали и воевали, — приводит слова Daily Storm.
Это не единственная необычная история, которую рассказали ветераны «Вагнера». Например, в конце мая бывший вагнеровец Максим Валявкин рассказал, что в ЧВК существует особая каста бойцов, которых прозвали «мамонтами». Он также добавил, что служба в «Вагнере» была лучшим временем в его жизни.