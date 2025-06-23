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ОАЭ открыл воздушное пространство

Самолеты вновь начали совершать посадки и взлеты в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов после временного изменения маршрутов. Об этом сообщает сервис Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени.

Ограничения на вылеты и прилеты действовали почти сутки.

Самолеты вновь начали совершать посадки и взлеты в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов после временного изменения маршрутов. Об этом сообщает сервис Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени.

Портал фиксирует движение воздушных судов в реальном времени. По его данным, ранее больше 10 рейсов были вынуждены изменить маршрут из ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство 23 июня. Из-за этого многим самолетом пришлось разворачиваться в обход закрытых территорий.