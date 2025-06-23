ОАЭ открыл воздушное пространство

Ограничения на вылеты и прилеты действовали почти сутки.
Самолеты вновь начали совершать посадки и взлеты в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов после временного изменения маршрутов. Об этом сообщает сервис Flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени.
Портал фиксирует движение воздушных судов в реальном времени. По его данным, ранее больше 10 рейсов были вынуждены изменить маршрут из ОАЭ.
Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство 23 июня. Из-за этого многим самолетом пришлось разворачиваться в обход закрытых территорий.