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CNN: Трамп не намерен давать ответ на удары Ирана по военным базам США

При этом Трамп готов пойти на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в случае необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не хочет дальнейшего военного вмешательства на Ближнем Востоке и не собирается давать военный ответ на удары Ирана по американским военным базам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника администрации Белого дома.

По словам собеседника, вместе с тем хозяин Овального кабинета готов пойти на эскалацию конфликта в случае необходимости. Как отметил чиновник, Вашингтон ожидал, что Тегеран ответит на удары США по ядерным объектам Ирана.

«Мы знали, что они предпримут ответные действия. Их реакция была схожа с той, что была после Сулеймани», — приводит телеканал слова источника.

Как писал сайт KP.RU, агентство Reuters сообщило, что Иран уведомил США о предстоящих ударах ракетами по американским военным базам в регионе за несколько часов до их начала. Кроме того, телеканал NBC заявил, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке Трамп отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона.

Напомним, в январе 2020 года стали известны подробности убийства генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Как выяснилось, Трамп принял это решение после декабрьской атаки на американскую военную базу в Ираке.

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