CNN: Трамп не намерен давать ответ на удары Ирана по военным базам США

Как писал сайт KP.RU, агентство Reuters сообщило, что Иран уведомил США о предстоящих ударах ракетами по американским военным базам в регионе за несколько часов до их начала. Кроме того, телеканал NBC заявил, что на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке Трамп отслеживает возможные удары Ирана по американским базам не только в Катаре, но также в Ираке, Бахрейне и, возможно, других точках региона.