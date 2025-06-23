Трамп собрал срочное совещание на фоне ударов Ирана по военным базам США

Напомним, что вечером 23 июня Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре, которая носит название «Хорошая весть о победе». В ответ на авиаудары со стороны Вашингтона Тегеран использовал такое же количество ракет, сколько США задействовали бомб при атаках по иранским ядерным объектам.