Трамп собрал срочное совещание на фоне ударов Ирана по военным базам США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собрал срочное совещание с высшим руководством страны на фоне ракетных ударов Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Среди участников совещания присутствуют глава Министерства обороны США Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн.
Напомним, что вечером 23 июня Иран начал операцию против военной базы США Аль-Удейд в Катаре, которая носит название «Хорошая весть о победе». В ответ на авиаудары со стороны Вашингтона Тегеран использовал такое же количество ракет, сколько США задействовали бомб при атаках по иранским ядерным объектам.
При этом, как сообщает агентство Reuters, Иран уведомил США о предстоящих ударах за несколько часов до начала операции по двум дипломатическим каналам.