Сома-гиганта поймали на севере Москвы

В районе Северного речного вокзала москвич выловил из реки сома-гиганта весом 8,6 килограмма.
Точный вес рыбы составил восемь килограммов и 665 граммов, передает Telegram-канал «Что там, Москва?».
6 июня американец Дилан Кампнич из деревни Декстер вместе с сыном смог выловить в заливе реки Блэк-Ривер канального сомика весом 17,2 килограмма и установили новый рекорд штата Нью-Йорк. Рыболовы побил рекорд, который был установлен в 2022 году: тогда вес пойманного в реке сомика составил 16,8 килограмма. Департамент охраны окружающей среды штата подтвердил рекорд Кампнича и его ребенка.
2 октября 2024 года в США во время отборочного рыболовного турнира New York BASS Nation, который проходил на реке Святого Лаврентия в Нью-Йорке 29 сентября, 2024 года, один из участников поймал большого малоротого окуня и установил новый рекорд штата. Сначала американец поймал несколько небольших рыб, но для продвижения по рейтингу ему был нужен более тяжелый улов. Пойманный им окунь весил ровно четыре килограмма, имел обхват 46,2 сантиметра и длину 148,8 сантиметра.