Сома-гиганта поймали на севере Москвы

2 октября 2024 года в США во время отборочного рыболовного турнира New York BASS Nation, который проходил на реке Святого Лаврентия в Нью-Йорке 29 сентября, 2024 года, один из участников поймал большого малоротого окуня и установил новый рекорд штата. Сначала американец поймал несколько небольших рыб, но для продвижения по рейтингу ему был нужен более тяжелый улов. Пойманный им окунь весил ровно четыре килограмма, имел обхват 46,2 сантиметра и длину 148,8 сантиметра.