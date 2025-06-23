Катар назвал атаку на авиабазу США Аль-Удейд грубым нарушением суверенитета

Его представили заявили, что подобные действия подрывают региональную стабильность и могут привести к последствиям «катастрофического масштаба» для мира и безопасности. В связи с этим Катар призвал Иран и США немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, передает агентство.