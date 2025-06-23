Катар назвал атаку на авиабазу США Аль-Удейд грубым нарушением суверенитета

Министерство иностранных дел Катара осудило удар иранских войск по американской авиабазе Аль-Удейд, которая находится на катарской территории, назвав его грубым нарушением своего суверенитета и норм международного права. Заявление ведомства с соответствующим содержанием в понедельник, 23 июня, распространило Катарское информационное агентство.
— Мы решительно осуждаем нападение на авиабазу Аль-Удейд, совершенное иранским Корпусом стражей исламской революции, расцениваем его как грубое нарушение суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также норм международного права и Устава ООН (Организации Объединенных наций — прим. «ВМ»), — говорится в заявлении катарского внешнеполитического ведомства.
Его представили заявили, что подобные действия подрывают региональную стабильность и могут привести к последствиям «катастрофического масштаба» для мира и безопасности. В связи с этим Катар призвал Иран и США немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, передает агентство.
Вечером 23 июня в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что иранские войска запустили шесть ракет по военной базе США Аль-Удейд. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что база, которая была целью ударов, является штаб-квартирой и крупнейшим стратегическим активом «террористической армии» США в западноазиатском регионе.