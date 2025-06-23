Генерирующую электроэнергию ткань создали в России

Ученым из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) удалось создать особую ткань, которая при нагревании генерирует электрическую энергию. Такая необычная разработка может быть полезна для теплоизоляции корпуса ракет, а в перспективе — для работы носимых электронных устройств, используя тепло тела человека. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Метод получения такого модифицированного углеродного волокна (МУВ) разработан на кафедре физики СПбГУПТД и заключался в помещении углеродного волокна (УВ) в сильное электрическое поле. Углеродная ткань, содержащая МУВ, может применяться для теплоизоляции корпуса ракет и одновременно служить источником электроэнергии в открытом космосе за счет нагрева от солнца. Модифицированное углеродное волокно обладает свойством генерировать электрический ток под воздействием падающего на него излучения электромагнитных волн. Созданная таким образом нить из УВ является источником фотоэдс — фотоэлектродвижущей силы, — рассказал один из авторов разработки Константин Иванов.
В состав созданной ткани вошли фоточувствительные нити из модифицированного углеродного волокна. По своей сути они являются химически чистым веществом, состоящим из тончайших углеродных нитей диаметром от шести до 10 микрометров. Кроме того, одно из их свойств — высокий уровень стойкости к атмосферному воздействию и химическим реагентам. Нити имеют небольшую плотность, которая сочетается с высоким модулем упругости. В вакууме такая нить способна выдержать температуру до четырех тысяч кельвинов, пока не начнет разлагаться.
Вместе с тем, у нитей крайне малый коэффициент теплового линейного расширения. Благодаря этому они являются незаменимым инструментом при работе с электроникой.
В СПбГУПТД рассказали, что в мире уже существует аналог от западных коллег — ткань, которая преобразует в электричество электромагнитное излучение в видимом диапазоне спектра. Тем не менее российская разработка обладает фоточувствительностью и в инфракрасном диапазоне, то есть реагирует на тепло, что расширяет область ее применения.
В перспективе технологии изготовления ткани, значительный процент нитей которой будет содержать МУВ, позволят получать мощности, необходимые для работы носимых электронных устройств, используя, например, тепло тела человека, передает ТАСС.
Исследования продолжаются в самых разных сферах. Так, ранее российские ученые разработали новый препарат, предназначенный для помощи в лечении рассеянного склероза, — заболевания, которое поражает нервы головного и спинного мозга, что приводит к проблемам со зрением, речью и мыслительными способностями.