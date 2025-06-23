Генерирующую электроэнергию ткань создали в России

В состав созданной ткани вошли фоточувствительные нити из модифицированного углеродного волокна. По своей сути они являются химически чистым веществом, состоящим из тончайших углеродных нитей диаметром от шести до 10 микрометров. Кроме того, одно из их свойств — высокий уровень стойкости к атмосферному воздействию и химическим реагентам. Нити имеют небольшую плотность, которая сочетается с высоким модулем упругости. В вакууме такая нить способна выдержать температуру до четырех тысяч кельвинов, пока не начнет разлагаться.