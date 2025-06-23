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«Не учатся на ошибках прошлого»: Захарова оценила стремление Запада уничтожить ядерную программу Ирана

Захарова: Запад не учится на ошибках прошлого, пытаясь сменить власть в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Запад ничему не научился на ошибках прошлого, продолжая преследовать цель смены руководства в Иране. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире проекта «Центральный канал».

«Соединились все сценарии. И режим надо поменять, с точки зрения Запада, и оружие массового уничтожения надо уничтожить, хотя его там нет. Такое впечатление, что на прошлых чудовищных ошибках никто не учится», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ранее разведка США сообщала об отсутствии у них доказательств наличия у Ирана планов по созданию ядерного оружия. При этом Запад продолжает пытаться уничтожить несуществующую угрозу.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране. По словам главы Белого дома, его нынешнее руководство «не способно сделать страну снова великой».

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