«Не учатся на ошибках прошлого»: Захарова оценила стремление Запада уничтожить ядерную программу Ирана

Запад ничему не научился на ошибках прошлого, продолжая преследовать цель смены руководства в Иране. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире проекта «Центральный канал».
«Соединились все сценарии. И режим надо поменять, с точки зрения Запада, и оружие массового уничтожения надо уничтожить, хотя его там нет. Такое впечатление, что на прошлых чудовищных ошибках никто не учится», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что ранее разведка США сообщала об отсутствии у них доказательств наличия у Ирана планов по созданию ядерного оружия. При этом Запад продолжает пытаться уничтожить несуществующую угрозу.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности смены власти в Иране. По словам главы Белого дома, его нынешнее руководство «не способно сделать страну снова великой».