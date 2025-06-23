Украинский язык исключат из обязательной школьной программы в России

Минпросвещения России подготовило проект приказа об исключении украинского языка из федеральных образовательных программ. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.
Согласно пояснительной записке, изменения затронут программы начального, основного и среднего общего образования. В ведомстве пояснили, что решение связано с текущей геополитической обстановкой. При этом изучение украинского языка может сохраниться в формате факультативов.
Из текстов программ предлагается убрать пункты, касающиеся преподавания украинского как родного языка. Параллельно будут обновлены рабочие программы по истории, обществознанию, русскому языку, литературному чтению и французскому языку.
Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что в научной долине МГУ создают среду для будущих лидеров науки и технологий.