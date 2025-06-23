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Украинский язык исключат из обязательной школьной программы в России

Минпросвещения России подготовило проект приказа об исключении украинского языка из федеральных образовательных программ.

Минпросвещения России подготовило проект приказа об исключении украинского языка из федеральных образовательных программ. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, изменения затронут программы начального, основного и среднего общего образования. В ведомстве пояснили, что решение связано с текущей геополитической обстановкой. При этом изучение украинского языка может сохраниться в формате факультативов.

Из текстов программ предлагается убрать пункты, касающиеся преподавания украинского как родного языка. Параллельно будут обновлены рабочие программы по истории, обществознанию, русскому языку, литературному чтению и французскому языку.

Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в научной долине МГУ создают среду для будущих лидеров науки и технологий.