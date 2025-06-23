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Reuters: Израиль уведомил США о планах по завершению операцию против Ирана

Власти Израиля ищут оптимальную стратегию прекращения конфликта с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Израиль планирует в ближайшее время завершить военную операцию против Ирана и уведомил об этом США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных израильских чиновников.

«Израиль рассчитывает вскоре завершить свою кампанию в Иране и передал это сообщение Соединенным Штатам, хотя многое зависит от следующего шага его противника», — передает их слова агентство.

По данным издания, власти Израиля пытаются разработать точную стратегию выхода из конфликта, которая завершит кампанию и положит конец ракетным и беспилотным атакам Ирана, чтобы избежать ответных ударов, парализующих страну.

Кроме того указывалось, что Израиль не может контролировать, когда закончится конфликт, и рискует оказаться втянутым в дорогостоящую войну на истощение, если Тегеран решит продлить борьбу.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман сообщил. что около 500 ракет и свыше одной тысячи беспилотников выпустил Иран по территории еврейского государства с 13 июня, после начала Израилем военной операции против Исламской республики.

При этом ранее представители миссии ООН по установлению фактов в Иране сообщили, что с 13 на 21 июня в Исламской республике, по меньшей мере, погибли 400 человек. Более 3056 человек получили ранения в результате атак Израиля.

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