Трамп назвал слабым ответный удар Ирана по военной базе США в Катаре

«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее нас уведомил, что позволило не потерять ни одной жизни и не получить ни одного ранения. Возможно, теперь Иран сможет перейти к миру и гармонии в регионе», — подытожил Дональд Трамп.