Трамп назвал слабым ответный удар Ирана по военной базе США в Катаре

Власти Тегерана приняли решение дать ответ на военную операцию Соединенных Штатов в отношении Ирана. Исламское государство выпустило ряд ракет по военной базе США в Катаре. Хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал соответствующий ответный удар «слабым».
Американский лидер уточнил, что Иран выпустил по военной базе США 14 ракет. По его данным, 13 из них были ликвидированы. Оставшаяся ракета летела мимо цели, заявил президент США в соцсети.
«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее нас уведомил, что позволило не потерять ни одной жизни и не получить ни одного ранения. Возможно, теперь Иран сможет перейти к миру и гармонии в регионе», — подытожил Дональд Трамп.
В Тегеране подчеркнули, что страна использовала столько же боевых средств, сколько применили США в ходе операции в Иране. Там же заявили, что удар по американской базе не представляет угрозы для Катара.