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Reuters: Израиль намерен завершить военную кампанию в Иране в ближайшее время

Израиль намерен завершить свою военную кампанию в Иране в ближайшее время и сообщил об этом властям США. Об этом в понедельник, 23 июня, заявило агентство Reuters со ссылкой на трех израильских официальных лиц.

Израиль намерен завершить свою военную кампанию в Иране в ближайшее время и сообщил об этом властям США. Об этом в понедельник, 23 июня, заявило агентство Reuters со ссылкой на трех израильских официальных лиц.

По данным одного из источников, израильское руководство разрабатывает стратегию выхода, которая завершит кампанию и положит конец ракетным и беспилотным атакам Ирана, избегая взаимных ударов, способных «парализовать страну». Другой источник агентства сообщил, что военные заявляют о близости достижения своих целей.

Однако, аналитики Reuters считают, что, несмотря на успешный момент для нанесения внезапного удара, Израиль не может контролировать окончание конфликта и рискует быть втянутым в дорогостоящую войну на истощение, если Тегеран решит продолжить борьбу.

Ночью 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 для ударов по Ирану. Трамп позже сообщил об успешной операции Военно-воздушных сил США против трех ядерных объектов в исламской республике — Фордо, Натанз и Исфахан.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил главу нацразведки страны Тулси Габбард в неправоте после ее слов об отсутствии доказательств создания Ираном ядерного оружия.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ударить по объектам иранской ядерной программы.

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