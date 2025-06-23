Reuters: Израиль намерен завершить военную кампанию в Иране в ближайшее время

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ударить по объектам иранской ядерной программы.