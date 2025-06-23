Военные во Франции нашли затонувший в XVI веке корабль: что скрывало в себе судно

В трюмах нашли керамическую посуду и металлические пруты. Среди обломков обнаружили две кастрюли, шесть пушек и якоря. Археологи отметили, что грузы хорошо сохранились. Однако причина гибели судна остается загадкой. Специалисты считают, что корабль мог перевернуться, но что вызвало это, пока неизвестно. Удивляет и пустая кормовая часть трюма. По словам ученых, это необычно для торговых судов того времени.