Военные во Франции нашли затонувший в XVI веке корабль: что скрывало в себе судно

У берегов Франции в Средиземном море нашли останки торгового судна, затонувшего в XVI веке. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine. Корабль обнаружили случайно во время глубоководной операции, которую проводили Военно-морские силы Франции.
Кораблекрушение произошло недалеко от города Раматюэль, рядом с Сен-Тропе на Лазурном побережье. Гидролокатор показал на дне крупный объект. После этого под воду спустили камеру, которая зафиксировала очертания старинного судна. По данным экспертов, корабль был торговым. Его длина достигала 30 метров, а ширина — семи метров. Судно лежит на глубине 2,6 тысячи метров. Это самая большая глубина среди всех кораблекрушений у берегов Франции.
В трюмах нашли керамическую посуду и металлические пруты. Среди обломков обнаружили две кастрюли, шесть пушек и якоря. Археологи отметили, что грузы хорошо сохранились. Однако причина гибели судна остается загадкой. Специалисты считают, что корабль мог перевернуться, но что вызвало это, пока неизвестно. Удивляет и пустая кормовая часть трюма. По словам ученых, это необычно для торговых судов того времени.
Ранее у берегов Колумбии нашли старинные монеты, которые указали на место затопления испанского галеона «Сан-Хосе». Корабль потонул более 300 лет назад. Ученые считают его груз одним из крупнейших кладов в истории. Колумбийские власти отправили к месту крушения подводные аппараты. Они сфотографировали золотые монеты, сохранившиеся на борту. Исследования подтвердили, что это действительно легендарный галеон, затонувший в Карибском море.