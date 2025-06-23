Трамп: Иран выпустил по американской авиабазе в Катаре 14 ракет

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона выпустила по авиабазе США, находящейся в Катаре 14 ракет, по его словам, 13 ракет были сбиты, ещё одна ракета пролетела «мимо цели».
«Иран официально ответил на то, что мы уничтожили их ядерные объекты, он дал очень слабый ответ, который мы ожидали и очень эффективно ему противодействовали. Выпущены были 14 ракет, 13 сбили, а одну оставили, поскольку она двигалась в неопасном направлении», — говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что Тегеран «дал очень слабый ответ» на удары американских военных по ядерным объектам. Президент США добавил, что в результате атаки со стороны Ирана по базе США в Катаре никто из американцев не пострадал.
Напомним, Корпус стражей исламской революции атаковал военные базы Соединённых Штатов в ближневосточном регионе. В настоящее время известно об атаке на базы в Ираке и Катаре. В частности, Тегеран нанёс ракетный удар по авиационной базе Аль-Удейд, находящейся в Катаре.
Удары Ирана стали ответом на налёт бомбардировщиков ВВС США на ядерный объект в Фордо.