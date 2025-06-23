Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Иран выпустил по американской авиабазе в Катаре 14 ракет

Президент США уточнил, что Тегеран «дал очень слабый ответ» на удары.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона выпустила по авиабазе США, находящейся в Катаре 14 ракет, по его словам, 13 ракет были сбиты, ещё одна ракета пролетела «мимо цели».

«Иран официально ответил на то, что мы уничтожили их ядерные объекты, он дал очень слабый ответ, который мы ожидали и очень эффективно ему противодействовали. Выпущены были 14 ракет, 13 сбили, а одну оставили, поскольку она двигалась в неопасном направлении», — говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Тегеран «дал очень слабый ответ» на удары американских военных по ядерным объектам. Президент США добавил, что в результате атаки со стороны Ирана по базе США в Катаре никто из американцев не пострадал.

Напомним, Корпус стражей исламской революции атаковал военные базы Соединённых Штатов в ближневосточном регионе. В настоящее время известно об атаке на базы в Ираке и Катаре. В частности, Тегеран нанёс ракетный удар по авиационной базе Аль-Удейд, находящейся в Катаре.

Удары Ирана стали ответом на налёт бомбардировщиков ВВС США на ядерный объект в Фордо.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше