Трамп: Иран выпустил по американской авиабазе в Катаре 14 ракет

«Иран официально ответил на то, что мы уничтожили их ядерные объекты, он дал очень слабый ответ, который мы ожидали и очень эффективно ему противодействовали. Выпущены были 14 ракет, 13 сбили, а одну оставили, поскольку она двигалась в неопасном направлении», — говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.