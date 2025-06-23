Российские вооружённые силы демонстрируют рост темпов наступления по всем направлениям в зоне специальной военной операции, заявил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
По его словам, продвижение РФ ускоряется на фоне ослабления сопротивления со стороны украинских войск.
Меркурис подчеркнул, что украинская армия испытывает серьёзный дефицит пехоты, необходимой для удержания позиций. Это, по его мнению, приводит к снижению боеспособности и усложняет возможность организованной обороны со стороны ВСУ.
По словам аналитика, сообщения о взятии под контроль новых населённых пунктов российскими войсками стали практически ежедневными. Такая частота подтверждений успехов, считает он, свидетельствует о слабости укреплений и невозможности удерживать оборонительные рубежи украинской стороной.
Ранее герой РФ генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российские войска уничтожили украинских новобранцев и наемников в результате ракетного удара по учебному полигону под Херсоном.