Лесные пожары оказались способны провоцировать сердечную недостаточность

Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны профильными медицинскими службами в США в 2008—2016 гг. при наблюдениях за состоянием здоровья 59 млн пожилых жителей США, участвующих в страховой программе Medicare. Все эти люди в возрасте от 65 лет и старше периодически проходили медосмотры, в ходе которых врачи проверяли их на наличие ишемической болезни, сердечной недостаточности и прочих тяжелых болезней системы кровообращения.