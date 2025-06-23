«Пришло время мира»: Трамп выступил с важным заявлением после атаки по американской базе в Катаре

Также в публикации утверждали, что Трамп не хочет новых военных конфликтов на Ближнем Востоке и не планирует отвечать на атаки Ирана по военным объектам США. Однако, как отметил чиновник, президент готов к усилению конфликта, если это будет необходимо. Вашингтон ожидал, что Тегеран отреагирует на удары США по иранским ядерным объектам.