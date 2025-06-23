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«Пришло время мира»: Трамп выступил с важным заявлением после атаки по американской базе в Катаре

Трамп выразил надежду, что Иран и Израиль пойдут на мирное соглашение.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на мирное урегулирование с Ираном и готов призвать к этому Израиль. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Поздравляю весь мир, пришло время мира!» — гласит публикация американского лидера.

При этом президент США сообщил, что Иран дал «слабый ответ» на атаку по ядерным объектам, а 13 из 14 ракет были успешно сбиты. Последняя не была ликвидирована из-за того, что летела по неопасной траектории.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение о готовящемся ударе по американской авиабазе в Катаре. Об этом сообщил источник в администрации Белого дома, на который ссылается телеканал CNN.

Также в публикации утверждали, что Трамп не хочет новых военных конфликтов на Ближнем Востоке и не планирует отвечать на атаки Ирана по военным объектам США. Однако, как отметил чиновник, президент готов к усилению конфликта, если это будет необходимо. Вашингтон ожидал, что Тегеран отреагирует на удары США по иранским ядерным объектам.

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