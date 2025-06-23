Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты стран Ближнего Востока возобновляют работу

Бахрейн и Кувейт открыли свои воздушные пространства для полетов гражданских самолетов.

Бахрейн и Кувейт открыли свои воздушные пространства для полетов гражданских самолетов. Об этом проинформировали власти ближневосточных государств.

Также сообщается, что аэропорты Дубая (ОАЭ) возобновили работу в полном объеме. Ранее там вводились ограничения, информирует пресс-служба правительства мегаполиса.

Сай Flighradar 24, который отслеживает полеты в режиме онлайн, подтверждает, что в небе над Дубаем находятся десятки гражданских самолетов. Тогда как воздушных судов в небе над Кувейтом и Бахрейном пока нет.

Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Пакистана приостановила рейсы в ряд ближневосточных стран.