Аэропорты стран Ближнего Востока возобновляют работу

Бахрейн и Кувейт открыли свои воздушные пространства для полетов гражданских самолетов. Об этом проинформировали власти ближневосточных государств.
Также сообщается, что аэропорты Дубая (ОАЭ) возобновили работу в полном объеме. Ранее там вводились ограничения, информирует пресс-служба правительства мегаполиса.
Сай Flighradar 24, который отслеживает полеты в режиме онлайн, подтверждает, что в небе над Дубаем находятся десятки гражданских самолетов. Тогда как воздушных судов в небе над Кувейтом и Бахрейном пока нет.
Ранее стало известно, что национальная авиакомпания Пакистана приостановила рейсы в ряд ближневосточных стран.