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Французские военные нашли древний корабль на невероятной глубине

Военно-морские силы Франции обнаружили на глубине 2,6 тысячи метров у побережья Раматюэля (регион Лазурного берега) останки торгового судна, затонувшего в XVI веке при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine.

Корабль 16 века обнаружили около Сен-Тропе.

Военно-морские силы Франции обнаружили на глубине 2,6 тысячи метров у побережья Раматюэля (регион Лазурного берега) останки торгового судна, затонувшего в XVI веке при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает издание Smithsonian Magazine.

Как рассказали представители ВМС Франции, судно нашли во время глубоководной исследовательской операции с использованием гидролокатора. После фиксации крупного объекта на морском дне специалисты спустили подводную камеру, которая передала на поверхность изображения с очертаниями древнего корабля. «Мы увидели хорошо сохранившийся корпус, который по своим параметрам и конструкции относится к торговым судам XVI века», — сообщили военные изданию.

По предварительным оценкам, длина корабля составляет около 30 метров при ширине семь метров. Эксперты отмечают, что данный объект лежит на самой большой глубине среди всех известных кораблекрушений у берегов Франции. Судя по месту гибели — недалеко от современного Сен-Тропе — и особенностям конструкции, исследователи предполагают, что судно перевозило товары между портами Средиземноморья. Сейчас специалистам предстоит провести дополнительное изучение находки, чтобы установить национальную принадлежность судна и причину его гибели.