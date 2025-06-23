Французские военные нашли древний корабль на невероятной глубине

По предварительным оценкам, длина корабля составляет около 30 метров при ширине семь метров. Эксперты отмечают, что данный объект лежит на самой большой глубине среди всех известных кораблекрушений у берегов Франции. Судя по месту гибели — недалеко от современного Сен-Тропе — и особенностям конструкции, исследователи предполагают, что судно перевозило товары между портами Средиземноморья. Сейчас специалистам предстоит провести дополнительное изучение находки, чтобы установить национальную принадлежность судна и причину его гибели.