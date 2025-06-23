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Генерал-майор Попов: Удар по Киеву отбросит Украину на два года назад

Массированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву в ночь на 23 июня затормозит работу ряда расположенных там предприятий на два года. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Массированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву в ночь на 23 июня затормозит работу ряда расположенных там предприятий на два года. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, российская армия «сделала шаг на два года вперед». Он подчеркнул стратегическое значение ударов по заводу «Антонов» и политехническому институту имени Сикорского, поскольку в этих учреждениях формируется конструкторская мысль и технологические инновации в авиакосмической отрасли Украины.

Генерал-майор отметил, что атака не только остановит сборку дронов, но и затормозит развитие украинского авиастроения, поскольку научно-исследовательские лаборатории будут вынуждены приостановить работу на время переезда.

— Работы затормозятся года на два точно, — подчеркнул Попов в беседе с с mk.ru.

23 июня стало известно, что ВС РФ атаковали предприятия украинского военно-промышленного комплекса и инфраструктуру аэродрома в Киевской области. Для группового удара, который был нанесен прошедшей ночью, были использованы боевые дроны и оружие высокой точности. Так, атаке подвергся арсенал минно-торпедного вооружения украинского военно-морского флота.