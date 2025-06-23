Генерал-майор Попов: Удар по Киеву отбросит Украину на два года назад

По его словам, российская армия «сделала шаг на два года вперед». Он подчеркнул стратегическое значение ударов по заводу «Антонов» и политехническому институту имени Сикорского, поскольку в этих учреждениях формируется конструкторская мысль и технологические инновации в авиакосмической отрасли Украины.