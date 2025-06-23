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Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана

Целью атаки стали объекты, связанные с иранскими вооружёнными структурами.

Источник: Аргументы и факты

Израильские вооружённые силы сообщили об авиаударах, нанесённых за последние часы по ряду объектов на западе Ирана. Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), размещённом в их Telegram-канале.

По информации военных, удары были нанесены силами израильских ВВС, целью которых стали объекты, связанные с иранскими вооружёнными структурами. В частности, в сообщении уточняется, что одна из атак была направлена на подземный военный комплекс, находящийся в эксплуатации у Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что данный объект использовался для хранения баллистических ракет и пусковых установок. Удары по подобным стратегическим целям, как заявляют в ЦАХАЛ, направлены на снижение военного потенциала Ирана в регионе.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона выпустила по авиабазе США, находящейся в Катаре 14 ракет, по его словам, 13 ракет были сбиты, ещё одна ракета пролетела «мимо цели».

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