Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана

Израильские вооружённые силы сообщили об авиаударах, нанесённых за последние часы по ряду объектов на западе Ирана. Об этом говорится в официальном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), размещённом в их Telegram-канале.
По информации военных, удары были нанесены силами израильских ВВС, целью которых стали объекты, связанные с иранскими вооружёнными структурами. В частности, в сообщении уточняется, что одна из атак была направлена на подземный военный комплекс, находящийся в эксплуатации у Корпуса стражей исламской революции.
Отмечается, что данный объект использовался для хранения баллистических ракет и пусковых установок. Удары по подобным стратегическим целям, как заявляют в ЦАХАЛ, направлены на снижение военного потенциала Ирана в регионе.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская сторона выпустила по авиабазе США, находящейся в Катаре 14 ракет, по его словам, 13 ракет были сбиты, ещё одна ракета пролетела «мимо цели».