Израиль заявил об ударах по целям на западе Ирана

По информации военных, удары были нанесены силами израильских ВВС, целью которых стали объекты, связанные с иранскими вооружёнными структурами. В частности, в сообщении уточняется, что одна из атак была направлена на подземный военный комплекс, находящийся в эксплуатации у Корпуса стражей исламской революции.