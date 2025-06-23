«Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай и обратно, ограничения на полеты сняты

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.
Сегодня, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ объявили о временном закрытии воздушного пространства.
Спустя несколько часов ситуация начала стабилизироваться, и на данный момент ограничения в Объединенных Арабских Эмиратах сняты — авиакомпании возобновляют совершение полетов.
«Белавиа» также намерена выполнять рейсы Минск-Дубай-Минск по измененному маршруту, гарантируя пассажирам полную безопасность.
Ближайший рейс из Минска запланирован на 4.25 утра.
Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и готова скорректировать расписание полетов при первой необходимости. -0-