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«Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай и обратно, ограничения на полеты сняты

Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и готова скорректировать расписание полетов при первой необходимости.

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Сегодня, после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ объявили о временном закрытии воздушного пространства.

Спустя несколько часов ситуация начала стабилизироваться, и на данный момент ограничения в Объединенных Арабских Эмиратах сняты — авиакомпании возобновляют совершение полетов.

«Белавиа» также намерена выполнять рейсы Минск-Дубай-Минск по измененному маршруту, гарантируя пассажирам полную безопасность.

Ближайший рейс из Минска запланирован на 4.25 утра.

Авиакомпания продолжает следить за ситуацией и готова скорректировать расписание полетов при первой необходимости. -0-