Европейские страны начали запрещать российские загранпаспорта старого образца

Некоторые загранпаспорта россиян перестают принимать на границах.
Некоторые европейские страны перестали принимать паспорта старого образца граждан Российской Федерации. В их числе Франция.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУзбекистан упростит въезд для россиян.
«С начала июня Франция ввела запрет на въезд по российским паспортам без биометрии, которые выдаются на пять лет. Однако у этого правила есть исключения: лица младше 15 лет могут по-прежнему пересекать границу с документами старого образца», — пишет «Лента.ру».
Владельцы шенгенских виз, оформленных до 1 июня 2025 года, также сохраняют право на въезд, независимо от наличия биометрического паспорта. При этом основным условием является действительность визы на дату пересечения границы.
С начала 2025 года ряд государств, включая Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию, прекратили прием заграничных паспортов старого образца. Ожидается, что с 15 июля к этому перечню присоединится Латвия. Также не исключается возможность того, что Бельгия, Германия или Испания последуют их примеру в случае принятия соответствующего решения на уровне Европейского союза, направленного на унификацию правил.
Паспорт старого образца по-прежнему подходит для поездок во многие страны. Это Турция (безвиз до 60 дней), Сербия, Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан (свободный въезд без требований к паспорту), ОАЭ (виза по прилету), Таиланд (онлайн-виза до 60 дней), Индия (электронная виза), Китай (по визе), а также Египет, Тунис, Иран, Куба и Мексика — все они принимают небиометрические документы без проблем.
Ранее на фоне ужесточения визовых правил в ряде европейских стран Россия и Китай начали согласовывать упрощение въезда для туристов, планируя утвердить новые правила уже в июне 2025 года. Аналогичные меры по облегчению поездок для россиян были введены Узбекистаном, где граждане РФ могут посещать страну по внутреннему паспорту на срок до 30 дней. Эти инициативы направлены на развитие туризма и укрепление двусторонних связей.