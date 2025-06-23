Европейские страны начали запрещать российские загранпаспорта старого образца

Ранее на фоне ужесточения визовых правил в ряде европейских стран Россия и Китай начали согласовывать упрощение въезда для туристов, планируя утвердить новые правила уже в июне 2025 года. Аналогичные меры по облегчению поездок для россиян были введены Узбекистаном, где граждане РФ могут посещать страну по внутреннему паспорту на срок до 30 дней. Эти инициативы направлены на развитие туризма и укрепление двусторонних связей.