Трамп пообещал «побуждать» Израиль к миру на Ближнем Востоке

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен «с энтузиазмом побуждать» израильскую сторону к миру в ближневосточном регионе.
Кроме того, он выразил надежду, что атакой на военную базу в Катаре Тегеран «выпустил пар», в результате чего «возможен путь к миру и согласию» в регионе.
«Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое», — заявил Трамп, комментарий опубликован в его соцсети Truth Social.
Помимо этого, Трамп выразил благодарность Тегерану за предупреждение об ударе.
«Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших», — уточнил Трамп.
По словам Трампа, иранская сторона «дала очень слабый ответ» на удары США по ядерным объектам.
Напомним, удары Ирана стали ответом на налёт бомбардировщиков ВВС Соединных Штатов на ядерный объект в Фордо.