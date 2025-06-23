Командир батальона (ВСУ) Кирилл Верес в интервью телеканалу ТСН заявил, что Украина еще не проиграла, поскольку ее не захватили, как многие предполагали.
По его словам, важным остается тот факт, что им «еще не дали в рот».
— Здесь нам еще не дали в рот. Точнее, может и дали, но мы не глотнули. Принципиальная разница. И не глотнем. Уже невозможно это сделать. Невозможно. Поэтому это для меня победа, — цитирует военнослужащего Лента.ру.
Российский военнослужащий с позывным «Петрович» в одиночку смог прогнать десять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью словесной перепалки, обругав и морально надавив на них.
Министерство обороны сообщило, что армия России атаковала предприятия украинского военно-промышленного комплекса и инфраструктуру аэродрома в Киевской области. Недавно ВС РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотников Вооруженных сил Украины и по местам их запуска и хранения.
Министерство обороны России в субботу, 21 июня, опубликовало видео с кадрами освобождения населенного пункта Запорожье в ДНР. На опубликованных кадрах показана работа ударных беспилотников «Молния» из состава группировки войск «Восток».