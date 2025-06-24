Не «Материальные» ценности: дед Стоянов зарабатывает на воспитании

Российский бокс-офис во многом повторил результаты прошлой недели: первое место российского проката занимает российская комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым, в топ-5 вошли «Балерина» (45,3 млн), «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» (38,4 млн) и «Артек. Сквозь столетия» (26,4 млн). Но в топ также ворвалась американская «Материалистка» с Дакотой Джонсон и финишировала на втором месте, еще и с самой высокой наработкой на сеанс. «Известия» оценили предварительные итоги кинотеатральных сборов за выходные.
Воспитательные меры.
Комедия с Юрием Стояновым «На деревню дедушке» вот уже две недели лидирует в прокате. По данным ЕАИС (единая федеральная автоматическая информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах), за последний уикенд картина дебютанта Влада Богуша собрала 102 млн рублей.
Свой успех комедия повторила дважды. Выйдя в прокат 12 июня, в первый уикенд «На деревню дедушке» заработала 143 млн рублей. Тогда отрыв от второй строчки, на которой разместился голливудский экшен Лена Уайзмана «Балерина», составил 46 млн рублей. Сейчас общие сборы комедии уже больше 300 млн рублей. В фильме снялись Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко, Александр Ильин, Ярослав Головнев, Мирон Лебедев, Алиса Руденко. Успех обусловлен не только кастом популярных артистов, но еще легкостью и непритязательностью истории. На такое кино пойти можно всей семьей, да и дети в каникулы с удовольствием посмеются над злоключениями вредного мальчишки и его деда.
Фильм рассказывает о десятилетнем Владике (Ярослав Головнев), которого отправляют на лето подальше — в деревню. Мальчик выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Пока она в командировке, воспитанием подростка предстоит заняться дедушке (Юрий Стоянов). Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за внуком. Владик решает довести дедушку до белого каления, чтобы тот выгнал мальчика в город. Но упорству и изобретательности внуку стоит поучиться у старшего поколения: дед сам может довести кого угодно и до чего угодно.
Выйти замуж за миллионера.
На второй строчке разместилась «Материалистка» Селин Сон с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем в главных ролях, легкая, но совсем не глупая романтическая комедия. По итогам премьерного уикенда фильм собрал 94 млн рублей, отстав от лидера менее чем на 10 млн. Среднее количество зрителей в зале сравнимо с заполняемостью кинотеатров, демонстрирующих «На деревню дедушке», — 15−21 человек. Но на сеансы на показы «Материалистки» с возрастным цензом 18+ были дороже билеты, поэтому наработка на сеанс у «Материалистки» очень высокая, почти 10 тыс. рублей. «Известия» попросили президента сети кинотеатров «КАРО» Ольгу Зинякову объяснить, почему релиз с Дакотой Джонсон так сработал.
— «Материалистка» — ромком от номинантки на премию «Оскар» Селин Сон вырвался в топ проката уикенда неслучайно, — уверена Ольга Зинякова. — Педро Паскаль, Дакота Джонсон и Крис Эванс пользуются большой популярностью у российского зрителя. У фильма не было конкурентов в рамках жанра, кинолюбители соскучились по легким и оставляющим приятное послевкусие ромкомам. Картина отметилась и обширной маркетинговой кампанией как в американском инфополе, так и в российском.
Фото: 2AMКадр из фильма «Материалистка».
По сюжету, Люси (Дакота Джонсон) работает в службе знакомств. Соединяя людей, она находит им вторую половинку среди холостяков и холостячек из высших слоев Нью-Йорка. Но никто не может заинтересовать саму Люси. Она же не спешит изменить статус «свободна». Однако когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Гарри (Педро Паскаль), а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон (Крис Эванс), Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.
Фото: 87Eleven EntertainmentКадр из фильма «Балерина».
Следом за «Материалисткой» на третьем месте идет «Балерина» с 45,3 млн рублей. Заработок экшена упал вдвое в сравнении с прошлыми выходными. При этом зрительский интерес не снижается. Средняя заполняемость зала — 13 человек.
Детский выбор.
На четвертой строчке «Три богатыря: Ни дня без подвига 2» — 38,4 млн рублей. Анимация от студии «Мельница» и кинокомпании СТВ — успешный долгоиграющий проект. За две недели проката общие сборы «Богатырей» составили 140,6 млн рублей. Кинопрокатная компания «Вольга» второй год представляет на больших экранах так называемые летние киновыпуски. Первый спешл «Три богатыря. Ни дня без подвига» вышел в июне 2024 года и собрал 274,7 млн рублей. В новом выпуске три свежие новеллы: «Тринадцатый учитель», «Золотое молчание» и «Комар». Богатыри встречают заморского царя, разоблачают мошенников-самозванцев, возвращают коню Юлию способность разговаривать, а превращенному в комара Князю — человеческий облик.
Фото: Кинокомпания CTBКадр из мультфильма «Три богатыря: Ни дня без подвига 2».
К вековому юбилею главного детского лагеря страны режиссеры Армен Ананикян и Карен Захаров сняли приключенческий фильм «Артек. Сквозь столетия», который замыкает пятерку лидеров бокс-офиса с 26,4 млн рублей. Вместе с известными актерами Михаилом Галустяном, Сергеем Баталовым, Романом Постоваловым, Виталием Гогунским, Дмитрием Миллером в нем снималось более 3000 артековцев. В 2021 году на экраны вышла картина «Артек. Большое путешествие» и собрала 328 млн рублей. Уже сейчас создатели анонсировали съемки новой картины про легенду Крыма. Если у зрителей есть своя лагерная страшилка — именно та, от которой мурашки бегут по спине, — есть шанс, что она станет частью нового проекта «Артек. Страшилки».
Ставка на комьюнити.
Герои яркого аниме «Дандадан: Злой глаз» с возрастным цензом 18+ появились на больших экранах. Паранормальный дуэт школьников Момо и Конспируна, которые противостоят ордам инопланетян и призраков, отправляется в самое масштабное приключение в своей жизни. Анимационный боевик «Дандадан. Злой глаз» Абеля Гонгора и Фуги Ямасиро собрал 17,6 млн рублей, шестое место в прокате уикенда. Хотя это даже не полный метр, а несколько эпизодов, объединенных в один сеанс.
— «Дандадан» — один из главных аниме-хитов прошлого года, — говорит Ольга Зинякова. — В кинотеатрах сейчас идет «Дандадан: Злой глаз», в него вошли три первые серии второго сезона и эксклюзивное интервью с режиссерами проекта. У этого аниме есть большое комьюнити поклонников, которые с нетерпением ждали выхода второго сезона и были готовы пойти в кинотеатр, чтобы увидеть хотя бы первые три серии.
Фото: Science SaruКадр из мультфильма «Дандадан: Злой глаз».
Как говорит глава сети кинотеатров «КАРО», оценить релиз могут и те, кто ранее не был знаком с «Дандадан»: вначале демонстрируется краткий рекап событий первого сезона.
Ну, а какие ожидания от следующей недели? На какой фильм покупать билет?
— В ближайший уикенд будет несколько релизов, которые смогут побороться за первенство с холдоверами, — считает Ольга Зинякова. — Например, две взрослые летние комедии: «Качели» с ярким кастом — Саша Бортич, Риналь Мухаметов, Петр Федоров и американская «Шпионская свадьба» с Ребел Уилсон. Для семейной аудитории появится гастрономическая комедия «Маленький шеф» с Романом Курцыным, Ольгой Лерман и Еленой Валюшкиной.
Определиться с выбором помогут «Известия». Следите за публикациями и афишей.