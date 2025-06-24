Не «Материальные» ценности: дед Стоянов зарабатывает на воспитании

Фильм рассказывает о десятилетнем Владике (Ярослав Головнев), которого отправляют на лето подальше — в деревню. Мальчик выживает всех нянь, которых находит ему мама (Ингрид Олеринская). Пока она в командировке, воспитанием подростка предстоит заняться дедушке (Юрий Стоянов). Отец с дочерью не разговаривали двенадцать лет: когда-то он не одобрил ее выбор, а она решила жить своей жизнью. Владик против поездки в сельскую местность, ведь у него скоро важное событие — IT-конкурс, где он рассчитывает выиграть большой денежный приз, и ему никак нельзя уезжать из города. Но мама непреклонна, да и дед соглашается присмотреть за внуком. Владик решает довести дедушку до белого каления, чтобы тот выгнал мальчика в город. Но упорству и изобретательности внуку стоит поучиться у старшего поколения: дед сам может довести кого угодно и до чего угодно.