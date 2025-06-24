Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня на Варнаву Земляничника

Запрещено звенеть монетами. Предки верили, что это может спровоцировать финансовые сложности. День не подходит для того, чтобы устраивать пикники. Не следует есть фрукты и овощи с огорода. А еще не рекомендуется ревновать. Согласно приметам, ревность 24 июня может разрушить самый крепкий брак.