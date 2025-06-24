Что можно и нельзя делать в Варфоломеев день 24 июня на Варнаву Земляничника

Православная церковь 24 июня вспоминает святого Варфоломея. В народе принято праздновать Варфоломеев день. Вместе с тем есть еще одно название — Варнава Земляничник. Считается, что к указанной дате в лесах начинает созревать земляника.
Что нельзя делать 24 июня.
Запрещено звенеть монетами. Предки верили, что это может спровоцировать финансовые сложности. День не подходит для того, чтобы устраивать пикники. Не следует есть фрукты и овощи с огорода. А еще не рекомендуется ревновать. Согласно приметам, ревность 24 июня может разрушить самый крепкий брак.
Что можно делать 24 июня.
По традиции, 24 июня старались помириться с тем, с кем в ссоре. День подходит для того, чтобы провести генеральную уборку.
Согласно приметам, гуси, которые летят против ветра, предупреждают о похолодании в скором времени. В том случае, если вороны сидят на нижних ветках, то ждали дождя.
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