Народный календарь. Почему нельзя переедать на Елисея Гречкосея, 27 июня

Православные 27 июня чтут память пророка Элиша, в русском варианте — Елисея. Святой, призванный самим провидцем Божиим Илией, нес службу в течение 65 лет в годы правления шести царей древнего Израиля. В народном календаре дату эту прозвали Елисей Гречкосей.
27 июня занимались посевом гречихи и секли крапиву, приговаривая: «Если пыль на бороне, то и блин на решете». Согласно поверьям, это помогало вызвать осадки в жаркую погоду.
Также на Руси существовал обычай освящать на Елисея новую одежду. Люди верили, что это обеспечит ей долгую службу, а человеку — крепкое здоровье.
Кроме того, в старину считали, что в этот день ни в коем случае нельзя лениться, так как это приведет к несчастью. Нельзя на 27 июня и переедать, потому что это может привести к проблемам со здоровьем.
Приметы погоды:
Рыба в реке играет — ночью будет гроза.
Много комаров — к урожаю ягод, а коли мошки вьются — грибы пойдут.
Если полевые мышки и крысы ночью сидят в своих норах и не выползают, значит скоро пойдет дождь.
Именины отмечают: Владимир, Александр, Георгий, Павел, Иосиф, Николай.