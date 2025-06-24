День НЛО и Праздник чувств: что отмечают в России и мире 24 июня

Праздник чувств появился благодаря супругам из США Томасу и Рут Роям, которые стали учредителями более 80 забавных и необычных праздников. В этот день принято делать то, от чего можно испытать приятные чувства: дарить подарки, петь любимые песни, любоваться природой и так далее. К тому же в эту дату проводятся конкурсы, в которых нужно задействовать органы чувств. Например, с закрытыми глазами при помощи обоняния определять названия парфюмов или отгадывать произносимые слова по губам, не используя слух.