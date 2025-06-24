День НЛО и Праздник чувств: что отмечают в России и мире 24 июня

24 июня в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День НЛО, Праздник чувств и Международный день феи.
День НЛО.
24 июня 1947 года американский пилот Кеннет Арнольд стал свидетелем полета девяти неопознанных объектов, летевших со скоростью примерно 1900 километров в час. И хотя достоверность его слов доказать не удалось, это событие привлекло широкое внимание общественности, что привело к появлению термина «летающая тарелка». В честь этого был учрежден праздник День НЛО, отметить который можно просмотром документальных фильмов о неопознанных летающих объектах.
Праздник чувств.
Праздник чувств появился благодаря супругам из США Томасу и Рут Роям, которые стали учредителями более 80 забавных и необычных праздников. В этот день принято делать то, от чего можно испытать приятные чувства: дарить подарки, петь любимые песни, любоваться природой и так далее. К тому же в эту дату проводятся конкурсы, в которых нужно задействовать органы чувств. Например, с закрытыми глазами при помощи обоняния определять названия парфюмов или отгадывать произносимые слова по губам, не используя слух.
Международный день феи.
Международный день феи популярен в странах Европы, где эти существа являются частью народной мифологии. Отмечают этот праздник тематическими фестивалями и вечеринками, где участники наряжаются в фей и разыгрывают сценки из фольклорных легенд. Родители же 24 июня читают своим детям сказки об этих волшебных существах.