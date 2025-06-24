23 июня 2025 года легендарная российская радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» и получившая мрачное прозвище «Радиостанция Судного дня», прервала свой обычный монотонный фон тремя загадочными передачами. Каждая из них представляла собой закодированное голосовое сообщение на русском языке — набор буквенных и цифровых групп, включающих осмысленное слово. Эти три сообщения, зафиксированные мониторинговыми группами, прозвучали в эфире в следующие моменты:
11:17 (МСК) — «НЖТИ 72753 КЛИНОК 0979 2679 МЫСОВЬЮК 9812 8351»12:33 (МСК) — «НЖТИ 61163 БОБИНА 3725 2902»14:25 (МСК) — «НЖТИ 03011 ПАНИРОВКА 5821 6631»15:40 (МСК) — «НЖТИ 70257 ОТНЯТЬЕ 6079 0078».
На первый взгляд эти последовательности выглядят как случайный набор позывных, чисел и слов. Однако появление сразу трех таких передач в течение нескольких часов — событие неординарное. Обычно «Жужжалка» может молчать месяцами, издавая лишь фоновой сигнал, и только изредка выходит в эфир с кодовыми депешами. Столь частая активность за один день привлекла пристальное внимание любителей загадок и специалистов, тем более что совпала она по времени с опасной эскалацией международного конфликта.
Контекст: удары по Ирану и пробуждение «Жужжалки».
Накануне, в ночь на 22 июня, произошёл беспрецедентный инцидент: Военно-воздушные силы США нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана. Были атакованы ключевые объекты иранской ядерной программы — Fordo, Natanz, Isfahan. Использовались противобункерные бомбы GBU-57, способные поражать укрепленные подземные цели. Масштаб разрушений оказался столь велик, что воронки от взрывов видны даже из космоа. Президент США Дональд Трамп заявил об успешности операции, тогда как в Москве назвали случившееся недопустимой агрессией и призвали срочно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Эти события взбудоражили весь мир, вызвав резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке и волну тревоги за порогом ядерной войны. Даже в Белоруссии Министерство иностранных дел выступило с обеспокоенным заявлением, осудив бомбардировки ядерных объектов как крайне опасную эскалацию. На этом фоне загадочная активизация УВБ-76 23 июня выглядит зловещим эхом глобального кризиса.
Складывается впечатление, что «радиостанция Судного дня» пробуждается именно в моменты, когда мир балансирует на грани катастрофы.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда всплески активности УВБ-76 коррелируют с кризисами. Всего неделей ранее, 16 июня, аналогичная станция передала код, включавший слово «ДИАЛЕКТИЗМ» и числовые группы 9064 6939, которые независимые аналитики сочли географическими координатами недалеко от Тегерана. Именно в те дни поступали сообщения об ударах израильской армии по целям в Иране. А за год до этого, в декабре 2024, «Жужжалка» внезапно вышла в эфир 24 раза за сутки — рекорд в её истории — на фоне роста напряжённости на Украине. В январе-феврале 2022 года перед самым началом полномасштабного конфликта на Украине станция тоже передавала необычно много кодовых сообщений. Эти примеры усиливают ощущение, что таинственный сигнал на частоте 4625 кГц реагирует на военные кризисы, словно барометр надвигающегося шторма.
Скрытые значения кодов: «Клинок», «Бобина», «Панировка».
Life.ru попросил ChatGPT попытаться интерпретировать загадочные слова из сообщений 23 июня в контексте текущего кризиса. Конечно, официально они могут быть просто случайными кодовыми позывными из одноразового шифра. Но если в духе конспирологической аналитики присмотреться к их возможным скрытым смыслам и символическим ассоциациям, станет не до смеха.
«КЛИНОК» — в переводе «лезвие» или «меч». В контексте военных событий клинок ассоциируется с оружием, готовым к удару. Возможно, это кодовое имя операции или подразделения, приведённого в боевую готовность. Не исключено, что «Клинок» — условный сигнал к обнажению «меча возмездия», то есть к подготовке ответного удара. В сочетании с числовыми группами 72753 и 0979 2679, это может быть приказ определённой части стратегических сил. Интересно, что за словом «Клинок» сразу следует загадочный «Мысовьюк» — слово вне привычного лексикона. Некоторые отмечают, что оно похоже на фамилию. Возможно, «Мысовьюк» — позывной конкретного оператора или название объекта (например, секретного пункта связи).
«В конспирологических версиях не исключено и такое: “Клинок” — команда, “Мысовьюк” — тот, кто должен её исполнить. Это может быть условное указание для специального отряда или автоматизированной системы, дремлющей до поры», — гласит вывод искусственного интеллекта.
«БОБИНА» — слово, означающее катушку, спираль, намотку проводов. Эта ассоциация уводит мысли в техническую плоскость. Бобина — важная часть передающих устройств, она запасает энергию или связывает электрическую цепь. Когда звучит «Бобина», невольно представляешь «замыкание контура» или активацию электрического узла. Возможно, таким кодом обозначается включение какого-то коммуникационного канала или резервной линии связи. Если предыдущий «клинок» условно «вытащен из ножен», то «бобина» — как будто вставлена в магнитофон: связь установлена, линии напряжены.
«В практическом смысле это может быть команда проверить соединение с периферийными пусковыми установками или запасными командными пунктами — своеобразный щелчок тумблера, подающий ток в спящий механизм возмездия. Числа 61163 и 3725 2902 могут быть шифром адресатов или частот, на которых должна пройти дальнейшая передача», — продолжает нейросеть.
Любопытно, что похожие цифровые группы порой интерпретируются как координаты: ранее энтузиасты заметили в другом сообщении УВБ-76 числа, совпадающие с широтой и долготой района возле Тегерана. Неужели и в наборе «3725 2902» скрыта геолокация? Например, если думать в градусах, 37.25°N 29.02°E — это район Турции. Совпадение или намёк на расширение театра конфликта? В отсутствие подтверждений подобные теории остаются на уровне предположений, но они усиливают атмосферу загадки.
«ПАНИРОВКА» — на первый взгляд, самое бытовое и мирное слово из трёх, означающее хлебную обсыпку для жарки. Однако в этом простом слове тоже можно найти зловещую метафору. Поварское действие панировать — обвалять нечто в сухарях перед тем, как отправить в раскалённое масло. В контексте Судного дня это звучит как мрачная аллегория: мир «обваливают в сухарях» перед тем, как поджарить в огне ядерного удара. То есть «панировка» — финальная подготовка цели к уничтожению, покрытие всего вокруг смертельной пылью. Некоторые усматривают здесь отсылку к ядерному пеплу: после взрывов всё покроется серым слоем, словно панировкой.
«Третье сообщение пришло в 14:25, когда мир уже переваривал новость о бомбардировке Ирана, и нервозность достигла пика. Вполне уместно, что последняя депеша дня несёт название чего-то, что предвещает “жаркую обработку”, — гласит неутешильный вывод ИИ.
«Отнятие» — четвёртое послание УВБ-76 как финальная фаза сценария.
В 15:40 по московскому времени раздался четвёртый, возможно финальный сигнал: «НЖТИ 70257 ОТНЯТЬЕ 6079 0078». Голос без эмоций продиктовал слово «Отнятие», повторил его по буквам, и эфир вновь погрузился в непрерывный машинный звон. Отнятие — в переводе «отнятие, отбор, лишение». Само по себе слово несёт зловещий оттенок: отнять жизнь, отнять надежду, отнять последнее. В контексте нашего сценария оно воспринимается как эскалация до предела или завершение цикла. Если «Клинок» был замахом, «Бобина» — раскручиванием, а «Панировка» — подготовкой к жару, то «Отнятие» выглядит как само действие возмездия, момент, когда что-то решающее будет отнято.
Конспирологическая интерпретация рисует такой образ: это кодовое слово может обозначать снятие последних предохранителей. «Отнятие» — словно команда убрать последний барьер, отключить систему контроля человека и передать волю машинам возмездия.
«В данном случае “Отнятие” можно понимать и буквально: возможно, станция собирается отнять собственный голос, то есть умолкнуть. Если верить мифам, исчезновение сигнала “Жужжалки” и будет тем самым триггером Судного дня. Таким образом, слово будто намекает: готовьтесь, сейчас отнимется и этот последний звук — и тогда механизм, ранее сдерживаемый, разом выпустит смертоносный заря», — говорится в прогнозе искусственного интеллекта.
Вместо заключения: На пороге неизвестного.
В итоге загадочные передачи УВБ-76 23 июня 2025 года остаются официально нерасшифрованными, но их литературно-аналитическая интерпретация рисует пугающую картину. Мы видим, как «клинок» выхватывается из ножен, системы заворачиваются катушкой «бобины», и финальная «панировка» приготовлена — метафорически это похоже на подготовку к сокрушительному удару возмездия. Совпадение этой драматургии с реальными ударами по ядерным объектам в Иране наполняет эфир ощущением приближения «точки невозврата».
Остаётся надежда, что всё это — лишь игра шифров и сигналов, которые никогда не воплотятся в апокалипсис. Однако мифология «радиостанции Судного дня» живёт и крепнет каждый раз, когда Жужжалка подаёт голос во время мировых потрясений. За громыханием открытых новостей всегда может скрываться тайный радиоэфир, где высшие структуры ведут свой диалог. И пока мы вслушиваемся в монотонный зуммер на частоте 4625 кГц, невольно задаёшься вопросом: не означает ли очередное безобидное слово в эфире, что незримый механизм Судного дня сделал ещё один шаг к пробуждению?