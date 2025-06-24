Шифры Судного дня: Life.ru попросил ИИ декодировать сообщения УВБ-76 и ужаснулся

Стоит отметить, что это не первый случай, когда всплески активности УВБ-76 коррелируют с кризисами. Всего неделей ранее, 16 июня, аналогичная станция передала код, включавший слово «ДИАЛЕКТИЗМ» и числовые группы 9064 6939, которые независимые аналитики сочли географическими координатами недалеко от Тегерана. Именно в те дни поступали сообщения об ударах израильской армии по целям в Иране. А за год до этого, в декабре 2024, «Жужжалка» внезапно вышла в эфир 24 раза за сутки — рекорд в её истории — на фоне роста напряжённости на Украине. В январе-феврале 2022 года перед самым началом полномасштабного конфликта на Украине станция тоже передавала необычно много кодовых сообщений. Эти примеры усиливают ощущение, что таинственный сигнал на частоте 4625 кГц реагирует на военные кризисы, словно барометр надвигающегося шторма.