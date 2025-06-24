Полосатый кейс: почему стиль городского рыбака стал одним из трендов 2025 года

Потребность в комфорте и практичности сделала рыбацкую эстетику одним из трендов 2025 года. В каталогах зарубежных и российских брендов — тельняшки, свитеры крупной вязки и сандалии. Например, у отечественных GATE31 и KRAKATAU в коллекциях представлены стильные дождевики, у Les Archives — лонгсливы в полоску. Элементы британской классики и традиционной одежды рыбака объединила новая коллекция Uniqlo и JW Anderson осень-зима 2025. Американская модель и инфлюенсер Эмма Чемберлен в коллаборации с Pinterest выпустила лимитированный мерч — морские брелоки и сумку из переработанного океанического пластика и рыболовной сети. О том, что такое Fisherman Aesthetic и как создать образ в стиле городского рыбака, — в материале «Известий».
«Познакомьтесь с крутым городским рыбаком».
В начале июня на открытии террасы на крыше отеля The Carlton в центре Москвы в одной из компаний, в которой тогда был и обозреватель «Известий», сразу два гостя оказались в одинаковых лонгсливах российского бренда Les Archives в бело-синюю полоску, отсылающую к стилю рыбаков французской Бретани, с красной надписью на груди. Справедливости ради стоит отметить, что полосатых образов на мероприятии вообще было много, потому что темой вечеринки была Французская Ривьера. Тем не менее похожий топ (тоже с красным принтом) автор спустя несколько дней случайно обнаружил в каталоге другой отечественной марки — TOPTOP, а в редакции и на улицах уже, кажется, каждый третий в тельняшке.
Фото: пресс-служба отеляГость на открытии террасы в The Carlton.
Этот элемент гардероба сейчас актуален в свете тренда на рыбацкую эстетику (Fisherman Aesthetic), который оказался в центре внимания зарубежных модных журналистов и брендов и который Pinterest в своем ежегодном отчете объявил одним из главных в 2025 году.
«Познакомьтесь с крутым городским рыбаком. В 2025 году поколение Z и поколение X будут придерживаться непринужденного морского стиля и привнесут дух морской жизни во всё, даже если океана нигде не будет видно. Приготовьтесь к вязаным свитерам, татуировкам и нашивкам в виде сардин», — сказано в прогнозе.
Помимо свитеров крупной вязки в тему клетчатые рубашки, рыбацкие сандалии, сетчатые балетки, матовые резиновые сапоги, жилеты с множеством карманов, удобные и в повседневной жизни, а также водонепроницаемые куртки.
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli.
Тема нашла отражение еще в прошлогодней коллекции Opal бренда NOCTA, созданного в коллаборации Дрейка и Nike. Сам рэпер продемонстрировал яркую куртку и брюки карго из линейки на фото для журнала The Drake, посвященного рыбалке. В кадре музыкант по колено в воде и с удочкой в руках.
На днях американская модель и инфлюенсер Эмма Чемберлен тоже вооружилась удочкой для рекламной кампании лимитированной линейки под названием Sea Salt Toffee, созданной в сотрудничестве с Pinterest. Туда помимо кофе с морской солью вошел мерч — сумка из переработанного океанического пластика и рыболовной сети и брелоки с корабликом и морским коньком. Образы для промо, в которых появилась Чемберлен, вдохновлены рыбацкой эстетикой. В одном из них, например, она в ярком желтом дождевике. Этот элемент одежды тоже в топе. Тренд на них звучал на показах разных зарубежных дизайнеров (например, у Dries Van Noten, N21, Lacoste, Martine Rose) и в коллекциях российских брендов (GATE31, KRAKATAU и др.).
«Это то, о чем думает продвинутая и образованная молодежь».
Городская одежда, вдохновленная стилем рыбаков, — реакция на потребность в комфорте и практичности, считают модные эксперты.
— В России этот стиль существует давно. Его предпочитают молодые ребята, хипстеры. На арт-кластерах, например, часто можно увидеть такие образы. Этот тренд отражает современный мир. Он очень быстрый, а эта одежда — удобная, практичная, не кричащая, исключает люкс. Соответственно, это уютные ткани и это экологично. Это то, о чем сейчас думает продвинутая и образованная молодежь, — о будущем, о разумном потреблении, об экологии. В больших городах этот стиль выглядит еще более интересно, обращает на себя внимание на фоне индастриала, потому что в нем есть что-то деревенское, кантри-эстетика, — сказал «Известиям» эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
Фото: Getty Images/WWD/Contributor.
Этот стиль самодостаточный, отмечает он, но при этом аксессуары в рыбацком образе допустимы.
— Внедрять что-то из лакшери-сегмента точно не стоит, потому что это будет смотреться странно. Могут быть какие-то цепи. Логично с уютными тканями будут смотреться пластиковые браслеты или пластиковые серьги. Броши лучше исключить. На шоппер можно прицепить значки. На брюки — какие-то брелоки из цветных веревок, — сказал эксперт.
Дизайнер украшений Георгий Рушев, который и сам второй год подряд в своих летних коллекциях обращается к морской теме и исследует способность воды менять формы, отмечает, что аксессуары могут стать завершающим аккордом образа.
— Я бы советовал обратить внимание на длинные моносерьги и тонкие колье с полудрагоценными камнями и эмалью как самые универсальные айтемы, которые хорошо лягут в образ со свитерами и рубашками в клетку, — говорит эксперт. — Юбки-миди, слегка зауженные брюки и шорты-бермуды в этой эстетике для меня очевидный намек на аксессуары на лодыжку — анклеты здесь незаменимы.
Фото: пресс-служба бренда Rushev.
Разработки дизайнеров говорят о том, что тренд задержится с нами еще минимум на сезон. Например, недавно Uniqlo и JW Anderson презентовали коллекцию осень-зима 2025 «Элементы земли и моря», вдохновленную приморскими пейзажами и объединяющую британскую классику и традиционную одежду рыбака, говорится в описании.