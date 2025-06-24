Полосатый кейс: почему стиль городского рыбака стал одним из трендов 2025 года

В начале июня на открытии террасы на крыше отеля The Carlton в центре Москвы в одной из компаний, в которой тогда был и обозреватель «Известий», сразу два гостя оказались в одинаковых лонгсливах российского бренда Les Archives в бело-синюю полоску, отсылающую к стилю рыбаков французской Бретани, с красной надписью на груди. Справедливости ради стоит отметить, что полосатых образов на мероприятии вообще было много, потому что темой вечеринки была Французская Ривьера. Тем не менее похожий топ (тоже с красным принтом) автор спустя несколько дней случайно обнаружил в каталоге другой отечественной марки — TOPTOP, а в редакции и на улицах уже, кажется, каждый третий в тельняшке.