Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на границе начнут 30 июня

В рамках эксперимента иностранцам, въезжающим в Россию без визы, предлагается заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подать заявление о въезде через мобильное приложение ruID. В приложении также можно пройти биометрическую регистрацию — сделать фото лица и паспорта, а также записать голос. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого были указаны в заявлении.