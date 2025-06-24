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Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на границе начнут 30 июня

С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года в России будет проводиться эксперимент по новой процедуре регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде и выезде через государственную границу.

С 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года в России будет проводиться эксперимент по новой процедуре регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде и выезде через государственную границу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского посольства в Казахстане.

В рамках эксперимента иностранцам, въезжающим в Россию без визы, предлагается заранее зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подать заявление о въезде через мобильное приложение ruID. В приложении также можно пройти биометрическую регистрацию — сделать фото лица и паспорта, а также записать голос. На границе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого были указаны в заявлении.

После пересечения границы в течение десяти дней требуется завершить регистрацию биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС), посетив для этого отделение банка с паспортом или другим удостоверением личности.

Посольство подчеркнуло, что участие в эксперименте добровольное, а отказ от подачи заявления через ruID не повлияет на прохождение пограничного контроля. Однако использование приложения дает дополнительные преимущества, например, упрощенный доступ к порталу «Госуслуги», услугам российских мобильных операторов и оплатам.

Заявление о въезде необходимо подать не позднее чем за 72 часа и не раньше чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях — например, при болезни или смерти близких — допускается оформление заявления за четыре часа при предоставлении подтверждающих документов.

Данная мера не изменяет действующий безвизовый режим между Россией и Казахстаном.

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